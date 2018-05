Foreningen De vilde delfiner vil demonstrere mod Fjord&Bælts behandling af vilde marsvin. Fjord&Bælts chefbiolog, Jakob Kristensen afviser, at marsvinene bliver udstillet som "i et cirkus."

Kerteminde: Foreningen De vilde delfiner har vejret med sig, når de på lørdag har indkaldt til demonstration foran Fjord&Bælt i Kerteminde.

DMI lover højt solskin, og talsperson for De vilde delfiner, Flemming Larsen, forventer, at der kommer mellem 50-100 mennesker, der vil protestere mod, at Fjord&Bælt holder marsvin i fangenskab.

- Vi demonstrerer for at oplyse folk om, at hvis de lægger penge hos Fjord&Bælt, så støtter de havpattedyr, der er i fangenskab mod deres vilje, fortæller Flemming Larsen, der kalder det et cirkus, når Fjord&Bælt tager entre for at se marsvin i fangenskab.

Demonstrationen er en del af den verdensomspændende begivenhed "Empty the tanks."

- Det er en event, der foregår både i USA, Canada, Tyskland, England og andre steder, hvor vi gør opmærksom på, at vilde dyr hører til i naturen og ikke i fangenskab, fortæller Flemming Larsen.