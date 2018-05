Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua skriver, at Kinas og Nordkoreas ledere mødtes både mandag og tirsdag.

Kinas præsident, Xi Jinping, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag holdt et overraskende topmøde i det nordøstlige Kina, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Mødet fandt sted forud for et ventet møde mellem Kim Jong-un og præsident Donald Trump.

De to ledere mødtes i den nordøstlige kinesiske havneby Dalian. Officielle medier viser optagelser, hvor de to ledere går side om side ved havet.

Mødet mellem de to er det andet inden for få uger. Kim besøgte Beijing i marts. Besøget i marts var hans første, siden han kom til magten for seks år siden.

Trump mødes efter planen med Nordkoreas leder inden for den næste måneds tid. I slutningen af maj, har det lydt indtil videre.

Beijing er opsat på ikke at blive marginaliseret i diplomatiet omkring Den Koreanske Halvø, hvor Kim i sidste måned var på et historisk besøg hos den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

- Efter det første møde mellem mig og kammerat formand (Kim), så er både relationerne mellem Kina og Nordkorea og mellem Nord -og Sydkorea blev forbedret, siger Xi ifølge Xinhua.

Japanske medier havde tidligere tirsdag bragt fotos af et fly, der normalt kun anvendes af højtstående nordkoreanske ledere, hvilket førte til spekulationer om, at Kim var i Kina.

Lederne af Nordkorea og Sydkorea underskrev i sidste måned en erklæring, hvori de er enige om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

De enedes også om at få skabt en "permanent" og "solid" fred mellem de to lande. Desuden skal Nord- og Sydkorea nedruste militært og indstille "fjendtlige" handlinger. Den stærkt militariserede grænse mellem de to lande skal omdannes til en "fredszone".

Det var første gang, siden Koreakrigen sluttede i 1953, at en nordkoreansk leder besøger Sydkorea. De eneste to tidligere topmøder mellem landene har fundet sted i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, i 2000 og 2007.

De to lande har ikke formelt sluttet fred siden krigen.