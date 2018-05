En 43-årig mand fra Faaborg kommer til at opleve resten af foråret fra fængslet, for her skal hen sidde frem til 1. juni. Det besluttede Retten i Odense ved et grundlovsforhør tirsdag formiddag.

Ifølge senioranklager Kirsten Flummer havde manden en stribe forhold med i bagagen. I alt var der tale om fem indbrud, hvoraf de tre var begået i Odense. Med på listen var der også et enkelt indbrud i Bogense og endelig en episode fra Faaborg, hvor der ved et større tyveri blev stjålet værktøj for 38.000 kroner fra en garage.

- Hans dna blev fundet lidt for mange steder, og samtidig blev der fundet koster på bopælen i forbindelse med en ransagning, siger hun.

Den 43-årige blev anholdt i Faaborg mandag formiddag, og her blev hans hjem ransaget endnu en gang - og her blev der fundet endnu flere tyvekoster. Ifølge anklageren er der fundet effekter fra tre yderligere forhold. Også her der fundet spor af dna.

- Så han har lidt svært ved at snakke sig ud af det, selv om han prøver, siger hun.

Foruden de dna-spor der allerede er fundet, er der stadig undersøgelser i gang fra to forhold.