Kommunens kontrolenhed fangede i 2017 snyd med offentlige penge for næsten 1,8 millioner kroner. Borgmester mener ikke, at der er tale om et voldsomt beløb.

Faaborg-Midtfyn: Der er åbenbart stadig en del, der bevidst eller ubevidst snyder sig til penge fra de offentlige pengekasser. Det viser opgørelsen fra kommunens såkaldte kontrolenhed, der netop har til opgave at afsløre socialt bedrageri i forbindelse med udbetaling af boligsikring, kontanthjælp og andre sociale ydelser. I 2017 blev der fundet snyd og fejl for 1.793.000 kroner, viser årsberetningen fra kontrolindsatsen. En beretning, som netop er sendt ud til borgmester Hans Stavnsager (S) og de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget. Selvfølgelig ville vi helst have, at der ikke vare nogen, der snød eller der skete fejl, afhængig af, hvordan man ser det. Men det når vi aldrig til



Hans Stavnsager, borgmester - Desværre er der stadig behov for, at vi har sådan en enhed, og det må være hovedbudskabet i den her rapport. Der er ting, som ikke kører helt efter bogen, og det vi nødt til at have hånd i hanke med, så det ikke kommer ud af kontrol, lyder den umiddelbare reaktion fra Hans Stavnsager. - En ting er jo de penge, vi finder, og den anden er, at det har en præventiv effekt. Så hvis der er nogen, der skulle blive fristet, så ved man, at der er risiko for at blive opdaget og sandsynligheden for, at man skal betale pengene tilbage, den er rimelig stor, fortsætter borgmesteren. Kontrolenheden Kontrolenheden er forankret med to årsværk i Økonomi og Løn, et halvt årsværk er forankret i Folkeregistret.



I Folkeregistret har man gennemgået 38 sager. De 24 sager er fra anonyme anmeldelser. I Kontrolenheden har man afsluttet 55 sager.



I 2013 blev der afsløret snyd for 1.955.000 kroner.



I 2014 lød tallet på 2.274.000 kroner.



I 2015 var det 1.958.000 kroner.



I 2016 2.506.000 kroner.



I 2017 1.793.000 kroner.



Tilbage i 2012 var beløbet helt oppe på 3,8 millioner.

Ikke voldsomt

Af de knap 1,8 millioner kroner, som blev fundet i 2017, er der udstedt tilbagebetalingskrav fra borgere på godt en million kroner, mens 776.000 kroner er en såkaldt fremadrettet besparelse. Altså hvor pengene ikke er nået at blive udbetalt. Det samlede beløb er lidt lavere end i de foregående år, men i en længere periode i 2017 har der været en ledig stilling i kontrolenheden, og det har haft betydning for antallet af gennemgåede sager, lyder det i rapporten. Overordnet ligger tallene år for år dog meget tæt på hinanden. - På en måde er det ikke gået meget nedad, men jeg synes faktisk ikke, at det er et voldsomt niveau. Det er nok svært at komme meget længere ned, men for at det ikke løber den anden vej, mener vi også, at det er vigtigt, at vi har den her kontrolindsats, bemærker Hans Stavnsager. - Hvis tallene gik den ene eller den anden vej, så ville vi tage en mere grundig drøftelse af, hvad årsagerne kunne være og om andre indsatser skulle sættes i værk, men fordi det ligger på et stabilt niveau, så har vi blot noteret os det i denne omgang, forklarer han.

Altid snyd