FC Københavns svenske målmand, Robin Olsen, er igen klar til at spille kampe, efter at han har siddet ude med en skade i lidt over to måneder.

28. februar faldt målmanden uheldigt ned på sin ene skulder under FCK's kamp mod Hobro, og han blev efterfølgende opereret.

Nu er Robin Olsen altså klar igen.

- Han trænede fuldt med for første gang i går (mandag, red.). Han er klar til kamp igen, siger FCK-træner Ståle Solbakken til fotbollskanalen.se.

- Det så godt ud, siger træneren.

Robin Olsen var før sin skade det klare førstevalg i FCK, hvor veteranen Stephan Andersen har ageret vikar den seneste tid.

Ståle Solbakken er ikke sikker på, at Robin Olsen kommer til at vogte målet, når FCK søndag spiller ude mod AaB i Alka Superligaen.

- Det må vi se. Vi tager det dag for dag, og så må vi se, hvordan det ser ud med ham, siger træneren.

Robin Olsen er på udkig efter kamptræning inden sommerens VM i Rusland, hvor han skal være en del af den svenske trup.

I november sidste år var den 28-årige målmand med i begge playoffkampe mod Italien, hvor Sverige meget overraskende kvalificerede sig til VM med samlet 1-0.