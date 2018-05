Volleyball: Den 21-årige danske landsholdsspiller Simon Øster Ellegaard Andersen vandt i weekenden det amerikanske volleyballmesterskab. Udover pokal og guldmedaljer skal danskeren og holdkammeraterne fra Long Beach University møde præsident Donald Trump, der personligt overrækker dem mesterskabs-ringen i Det Hvide Hus, melder volleyballforbundet.

Det er Simon Øster Ellegaard Andersens første sæson i USA, hvor danskeren har været en af de bærende kræfter på Long Beach-holdet.

Den 205 centimeter høje centerspiller med en fortid i Middelfart VK har fået 100 procent spilletid hos de nykårede mestre, som blandt andet tæller tre amerikanske landsholdsspillere.

"Long Beach har haft en fantastisk sæson, hvor de kun har tabt én enkelt kamp ud af 29. Finalen var mod UCLA og blev spillet i en propfyldt Pauley Pavilion på UCLA's campus med plads til 12.000 tilskuere. I den medrivende finale vandt Simon Øster Ellegaard Andersen og Long Beach 3-2 og sikrede sig dermed sit første mesterskab i 27 år", oplyser forbundet.

- At vinde mesterskabet som freshmen har virkelig givet bold på tanden efter mere. Det var en ubeskrivelig følelse, da vi vandt og alle fans stormede banen for at fejre med os, siger Simon Øster Ellegaard Andersen.

- Vi har arbejdet virkelig hårdt for at stå i finalen. Så det var kæmpe stort for os, at der var så mange af vores egne fans, der var kommet til UCLA for at heppe på os, siger han.

- Kampen havde bølget frem og tilbage, og i 4. sæt var vi nede 13-18 og 2-1 i sæt. At vi kom tilbage derfra betød bare, at sejren var endnu federe, siger Simon Øster Ellegaard Andersen.

- Det var den perfekte slutning på en rigtig god første sæson, hvor jeg virkelig er kommet til at føle godt til rette i Long Beach, siger han.

- For mig har første sæson ved Long Beach været en rigtig god oplevelse. Jeg er kommet direkte ind og starter på et mesterskabshold med utrolig gode spillere hele vejen rundt, slutter danskeren.

Simon Øster Ellegaard Andersen kan se tilbage på en sæson, hvor han udover mesterskabet også er blevet kåret til Freshman of the Week hele syv gange. Derudover er danskeren blevet valgt til the 2018 All America Freshman Team og fik 2018 All American Honourable Mention.

Mesterskabet betyder samtidig, at Simon Øster Ellegaard Andersen og resten af Long Beach-holdet til efteråret skal en tur til Washington, hvor den amerikanske præsident Donald Trump personligt overrækker dem en Championship-ring i Det Hvide Hus.

Simon Øster Ellegaard Andersen er noteret for 43 A-landskampe for Danmark.