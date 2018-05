Ringe/Nr. Lyndelse: Kristi Himmelfartsdag 10. maj får Ringe Kirke ved gudstjenesten besøg af et norsk kor i forbindelse med at der afholdes Nordisk Kirkesangsfest i Odense fra d. 9. - 13. maj.

De 16 sangere kommer fra Udlandskoret, der har hjemme i Haugesund. Koret, der er et blandet kor og består af både kvinder og mænd, er tilknyttet Udland kirke, og dirigent er John-Olof Hakonseth, som også er organist ved kirken.

Formålet med Nordisk Kirkesangsfest er at mødes om interessen for korsang og at synge sammen på tværs af landegrænser. Det afholdes på skift rundt i om de nordiske lande, og det er første gang, at Danmark har æren af at være værtsland.

Også ved gudstjenesten Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 i Nørre Lyndelse Kirke medvirker et norsk kor. Det er "Østerås Vokalis".

Koret er også i Danmark i forbindelse med Nordisk Kirkesangfest 2018. kuras/exp