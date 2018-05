Langeland: De øvrige medlemmer af Langeland Kommunes kommunalbestyrelse havde forberedt et "kup", da der forleden var møde i byrådssalen. Inden borgmester Tonni Hansen (SF) havde fået sat mødet rigtigt i gang, tog viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S) ordet og styringen for en kort bemærkning.

- Måske du troede, at du ville slippe, men så nemt går det ikke - og slet ikke, når man er blevet borgmester og lige fyldt 60 år, sagde Lisa Pihl Jensen.

Borgmesteren fyldte rundt den 25. april.

Hun roste Tonni Hansen og for hans kamp for arbejdspladser og praktikpladser og kom ind på hans ønsker om samarbejde.

- Det er fællesskabets styrke, du altid vil placere din politik på, og det beviste du jo allerede på valgaftenen, hvor du gerne ville samle en ellers splittet kommunalbestyrelse. Det var din første sejr.

- Men ingen skal være i tvivl om, at du også vil kunne og vil gøre brug af at "trække af" på en sag, hvis det bliver dig for broget. Når du har afprøvet alle kroge af samarbejdets kunst og ikke opnået et tilfredsstillende resultat, fastslog Lisa Pihl Jensen.