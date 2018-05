Rudkøbing: Op til 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen bliver der nu sat øget fokus på den verdenskendte videnskabsmand. På Ørstedselskabets generalforsamling orienterede formanden, Troels Krøyer, om samarbejdet med energiselskabet Ørsted, skriver Ørstedselskabet i en pressemeddelelse. Samarbejdet gør, at H.C. Ørstedselskabet med støtte fra Ørsted uddeler en række H.C. Ørsted-priser og -legater. Man vil uddele disse priser og legater på hans fødselsdag, 14. august.

Centralt står H.C. Ørsteds forskerpris på 50.000 kr. samt et kunstværk af kunstneren Sabine Majus Hansen, og to H.C. Ørsted forskerspirepriser hver på 10.000 kr. samt fire H.C. Ørsted studielegater hver på 50.000 kr. til studier i udlandet.

To legater går til studerende inden for naturvidenskab, og to legater til studerende inden for humaniora. Formanden for priskomiteen professor Jacob Østergaard, DTU, glæder sig over, at H.C. Ørstedprisen i langt højere grad kommer til at afspejle H.C. Ørsteds format. Jacob Røss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted, lægger vægt på, at legaterne understøtter viden og evner, der er nødvendige for at skabe en verden af grøn energi. Formanden for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer, ser store perspektiver i, at studielegaterne tilskynder studerende til at tage en del af uddannelsen i udlandet.

H.C. Ørstedselskabet blev i 2004 og har formål at gøre børn og unge interesseret i naturvidenskab. Det er H.C. Ørsteds nysgerrighed, passion og interesse for naturen, der gør det nærliggende at knytte hans navn til nye måder at udforske naturen på. Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), glæder sig over, at prisoverrækkelserne finder sted i Rudkøbing og dermed kaster lys over et lokalt geni, der blev verdensberømt. Det er H.C. Ørstedselskabets priskomité, der udvælger såvel prismodtagere som legatmodtagere. Legaterne skal ansøges senest 15. maj af studerende på kandidatuddannelseng og sidste del at bacheloruddannelsen.