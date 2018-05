Musik: I aften har Folk for Folk generalforsamling på Arne B i Svendborg - efterfulgt af folkgruppen "Når Mor Har Fri", der spiller på åben scene kl. 20. Gruppen har et blandet repertoire, da den både spiller dansk, svensk, irsk og amerikansk folkmusik. Den optræder denne aften med violin, mandolin, harmonika og sang. Ønsker man at byde ind på at komme på scenen, kan man kontakte Folk For Folk eller møde op på aftenen med sit instrument. Aftenen sluttes traditionen tro af med CD-lotteri med musik af musikere, der har besøgt Folk For Folk i 2017/18. Tirsdag 8. maj fra kl. 18 (stha).