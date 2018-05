Natteliv

Personalet på den nu lukkede Zwei Grosse Bier Bar er gået sammen om at åbne et nyt gå-i-byen-sted. Og åbningen sker allerede onsdag.

- Man mangler lidt et sted at tage i byen nu. Der er omkring 1500 studenter, der dimitterer snart. Der er mange, som er gået på Zwei Grosse på grund af personalet, så det var oplagt for os at finde på noget og rykke et nyt sted hen, fortæller Jonas Eskelund, som er en del af personalet.

Fredericia: Mandag kunne Fredericia Dagblad fortælle, at Zwei Grosse Bier Bar er lukket, og at The Old Irish Pub overtager lokalerne i Prinsessegade til sommer.

Ifølge medejeren af The Old Irish Pub, Peter Blak, får personalet i Zwei Grosse Bier Bar mulighed for at fortsætte, når stedet flytter til Prinsessegade.

Men indtil da står personalet uden job. Og på et nyligt møde blev de enige om at kaste sig ud i projektet med en pop-up bar, som også får navnet deraf.

Ifølge Jonas Eskelund er idéen ret ny, og derfor er det et projekt, som bliver bygget, mens det kører. Man haster i disse dage med at få vagtplaner, praktiske ting og lokalerne gjort klar, så man kan åbne hurtigt.

- Det er svært at sige, hvordan det vil blive, når vi først åbner onsdag. Men vi håber på en lige så god stemning som på Zwei Grosse og Skæve Thorvald i sin tid. Vi vil gerne forene en masse forskellige mennesker. I går kiggede jeg på jeres Facebookside, hvor mange spurgte, hvor man nu skulle gå hen, når Zwei lukkede. Og vi gør det her for, at folk kan få et sted at være - særligt de kommende studenter - og personalet også kan tjene lidt, mens bylivet ændres. Det værste scenarium ville være, at der ikke er noget byliv, siger Jonas Eskelund.

Hvor længe projektet med Pop-Up Baren vil køre, kommer an på, hvordan det kommer til at gå. Men indtil videre er det sikkert, at baren vil være åben onsdag, torsdag, fredag og lørdag i denne uge og til klokken 05 alle dage.