Lærere. Hvorfor vil ingen lytte?

Læserbrev: Hvis I ikke fik læst Gitte Fausings klumme mandag d. 6. maj, 1. sektion s. 20, så fisk den lige op af papirkurven. Her skriger hun sin frustration ud over et forlig, der gik uden om lærerne og deres arbejdsvilkår. Hun nævner, at 17000 lærere har forladt folkeskolen siden reformen. Jeg mødte en af dem for et par dage siden. Hun havde i gennemsnit haft 4 minutters forberedelsestid til hver undervisningstime og havde omsider forladt folkeskolen til fordel for en privatskole.

Nu skal en kommission i løbet af tre år prøve at finde en løsning på folkeskolens kæmpestore problem. Hvorfor skulle det komme så vidt? Hvorfor vil ingen lytte?