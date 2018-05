Facebook-profil. Fej for egen dør

Læserbrev: I avisen den 6.5. påtager Maria Lynge Ullemose sig oprettelsen af den falske profil "Tom Jensen". Nederst i meddelelsen står citat: "Jeg har slettet Facebook-siden, og jeg håber så bare på, at folk kan omtale hinanden på en mere positiv måde" - citat slut.

Har samme person fuldstændig glemt, at hun godt nok som "Tom Jensen" har kaldt nogen for egoister og landsbytosser, samt voldsmand og partihopper? Feje og utroværdige og sikkert meget mere af samme skuffe. En idé var måske som et gammelt ordsprog "Fej for egen dør".