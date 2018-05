Der kommer til at gå mindst lidt over et halvt år, før fodboldspilleren Laurent Koscielny kommer til at spille igen.

Det meddeler Arsenals manager, Arsène Wenger, tirsdag på et pressemøde.

- I får ham ikke at se før tidligst i december. Koscielny er helt ødelagt, siger manageren ifølge BBC.

Laurent Koscielny blev skadet i akillessenen, da Arsenal torsdag i sidste uge røg ud af Europa League i semifinalen efter et 0-1-nederlag ude til spanske Atlético Madrid.

Lørdag meddelte Det Franske Fodboldforbund, at forsvarsstjernens skade var så alvorlig, at han ikke kunne komme i betragtning til Frankrigs trup, der skal spille VM i Rusland denne sommer.

Her er Frankrig i pulje med Danmark, Peru og Australien.