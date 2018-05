formand

Fredericia: Michael Lund Kristensen, BT Gulve A/S, er valgt som formand for Gulvbranchen. Efter blot et års pause er han tilbage på posten.

Michael Lund Kristensen er et kendt ansigt i Gulvbranchen, Gulvsektionen og Dansk Byggeri. Han har tidligere været formand for Gulvsektionen og siddet i Dansk Byggeris bestyrelse som blandt andet næstformand. Michael Kristensen er også formand for Fredericia Håndværkerforening, og mange vil også kende ham som en særdeles engageret instruktør af den populære Erritsø Dilettant.