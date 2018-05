Rudkøbing: Når entreprenør Tonny Madsen, Svendborg, som blandt andet fjerner gamle produktionsbygninger, går i gang med at bryde den gamle slagteribygning på Rudkøbing Havn ned, vil man nok skulle bruge omkring tre måneder.

Det siger driftsleder Torben Lund Davidsen, som havde håbet, at arbejdet kunne være indledt sidst i april.

Målet vil fremdeles være at blive færdig før Langelandsfestivalen. Men kan det ikke nås, vil arbejdet ligge stille omkring festivalen, oplyser han.

- Med alle de mennesker (festivalgæster, red.) kan det slet ikke lade sig gøre. Vi vil dog nok være så langt, så det måske handler om et kloaksystem, vi ikke har fået gravet op. Så kan vi spærre af og fortsætte efter festivalen, fastslår Torben Lund Davidsen.

Først skal firmaet have etableret en byggeplads, og der skal spærres af. Så får man ryddet op i bygningen - glasskår m.v. skal fjernes - så man kan komme til at arbejde.

Herefter gælder det om i forhold til miljøscreeningen at fjerne det mindre og det mere farlige affald.

Til sidste kategori hører, at man skal have asbest og blyholdig maling væk, lige som kautisk soda m.v. skal ud af bygningerne og afleveres de rette steder.

Når miljørensningen er gennemført, kan man sætte gravemaskiner på bygningen.

- Her vil for eksempel hele mursten gå til genanvendelse, mens alt det, som er beskadiget kan knuses og bruges til vejfyld m.v.

Jern og metal skal selvfølgelig også sorteres fra.

Noget fra det gamle slagteri skal i deponi, men i runde tale vil man kunne genanvende 75 procent af materialerne, oplyser Torben Lund Davidsen.

Tonny Madsen har lavet adskillige lignende arbejder, bl.a. fjernet Assens Sukkerkogeri, Nordre Skole i Svendborg, to-tre gamle mejerier her på Langeland.

Driftslederen vurderer, at man skal bruge 10-15 medarbejdere i den første fase af nedbrydningen. Når man er færdig med at rense af, vil tre-fire kunne klare selve nedbrydningen. Der vil blive tale om folk til at betjene gravemaskiner samt lastvognschauffører til at køre tingene væk.