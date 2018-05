Bogense: - Det er et kæmpe scoop at få Sidse Babett Knudsen på rollelisten til et filmprojekt her på Fyn, lyder det fra FilmFyn, der sammen med Scanbox Entertainment og produktionsselskabet Snowglobe netop er gået i gang med optagelserne til filmen "Kød og blod".

Filmholdet startede i al hemmelighed optagelserne i Bogense i går og skal arbejde på Nordfyn i de kommende seks til syv uger, hvor der skal filmes i og omkring Søndersø og Bogense.

Hele handlingen udspiller sig omkring en kriminel familie i provinsen, hvor Sidse Babett Knudsen spiller den nådesløse kvindelige mafialeder. Den debuterende unge fynske skuespiller Sandra Kampp fra Svendborg spiller en 17-årig pige, der mister sin mor i en trafikulykke. Pigen placeres herefter hos sin tante og voksne fætre - der lever et hårdt kriminelt liv.

Sidse Babett Knudsen vender tilbage til dansk film i rollen som Idas tante Bodil, familiens matriark. Efter store roller i blandt andet HBOs tv-serie Westworld og filmatiseringen af Dan Brown-bestselleren Inferno skal hun vise helt nye sider af sit talent som kriminelt overhoved i udkantsdanmark.

Udover Sidse Babett Knudsen og unge Sandra Kampp medvirker Joachim Fjeldstrup, Elliot Crosset Hove og Besir Zeciri i rollerne som de kriminelle fætre. I andre roller ses blandt andet Carla Røder, Sofie Torp, Omar Shargawi og Benjamin Kitter.