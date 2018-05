Faktarama

Rumfart: Jorden er blå. Mars er rød. Jorden har liv. Mars er død. Men hvorfor er der så stor forskel på to planeter, der ellers ligner hinanden, blev dannet på samme tidspunkt og befinder sig i nærheden af hinanden? Det håber amerikanske forskere at blive klogere på med sonden InSight, hvis navn står for Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Sonden blev 5. maj sendt op fra Vandenberg-basen i Californien og forventes at lande på den røde planet om et halvt år. InSight er den første Mars-sonde, der ikke bare kratter i overfladen, men borer dybere ned og undersøger det indre af Mars for at vi kan blive klogere på de processer, der skabte vores planter for over fire milliarder år siden. (hafa) Kilde: Nasa