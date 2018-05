I 14 dage har en smadret campingvogn stået ved indgangen til Egense Plantage tæt ved Gyldensteen Strand.

Vester Egense: Hvad laver en smadret campingvogn ved indgangen til Egense Plantage tæt ved Gyldensteen Strand? På avisen har vi i hvert fald undret os over synet, og det har mange andre forbikørende på Gyldensteensvej garanteret også gjort. For i de sidste 14 dage har der stået en smadret og gammel campingvogn i skovområdet, som ifølge Jens Bækkelund, opsynsmand for Aage V. Jensens Naturfond, blev efterladt 24. april. Han er chokeret over, at borgere kan være så ligeglade med naturen. - Det er noget forbandet svineri. Det kan godt være, at folk ikke har råd til at få den afsat hos en autoforhandler, men så må der være en bedre løsning end at efterlade den i et skovområde, påpeger Jens Bækkelund.

Har kontaktet politiet

Campingvognen er tilmed blevet udsat for hærværk, mens den har stået i de smukke omgivelser ved indgangen til Egense Plantage. Det ene vindue er totalsmadret, indvendigt er sæderne revet i stykker og i det hele taget ligner det en caravan, der ikke er egnet til brug længere. Jens Bækkelund har et stelnummer på campingvognen og har kontaktet politiet, som dog ikke fandt nogen ejer i deres register. Opsynsmanden har derfor nu fået lov af ordensmagten til at fjerne køretøjet, og det skal Nordfyns Kommune stå for. - Jeg ringer til kommunen i dag, tirsdag, og så håber jeg på, at campingvognen er væk i løbet af et par dage, siger Jens Bækkelund. Jens Bækkelund oplyser, at der flere gange om ugen samles affald i området ved Gyldensteen Strand for at passe på naturen og for at få det til at se pænt ud, når turister er på besøg.

