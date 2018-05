Middelfart: Når Kulturøen lørdag 12. maj slår dørene op for jazzkoncerten med den prisbelønnede, fynske Andreas Lang i front for for kvartetten Brouhaha, er det i modsætning til tidligere også med Middelfart Jazzfestival som arrangør.

Kulturøen og Middelfart Jazzfestival har nemlig indgået et samarbejde, der skal sikre jazz-glade middelfartere koncerter hele året rundt:

- Vi har det seneste års tid lagt mange kræfter i at skabe kvalitetstunge jazz-oplevelser på Kulturøen. Og det er et arbejde, der må siges at have båret frugt. For interessen har været enorm og indtil videre har vores arrangementer trukket fulde huse. Men vi vil gerne endnu mere. Og gerne hele året rundt, understreger leder af Kulturøen Charlotte Pedersen og fortsætter:

- Samarbejdet ligger lige til højrebenet. Selvom Middelfart er en by med højt til loftet og store armbevægelser, så er Middelfart stadig en lille by. Det giver derfor god mening, at to kulturelle institutioner, der er glade for jazz, slår pjalterne sammen i stedet for at konkurrere om den jazzelskende lokalbefolknings gunst.