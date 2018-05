Middelfart: Kristi himmelfartsdag kan voksne få lov til at lege med ler. Keramikmuseet Clay har nemlig givet to studerende fra Århus Universitet mulighed for at lave en anderledes workshop på museet. Sofie Bjerre Nielsen og Natascha L. S. Beringer har undrer sig over, at kunstneriske og kreative workshops på museer næsten altid henvender sig til børn.

- Vi er af den opfattelse, at fysisk kontakt med materialet vil være gavnligt for alles forståelse af kunsten. Det bør derfor ikke kun være børn forundt at komme i berøring med kunsten, fortæller de to studerende.

De har derfor skabt et tilbud til voksne, der tager udgangspunkt i Clays aktuelle udstilling "Figurinens Fortællinger - fra det fornemme til det folkelige".

I workshoppen kan deltagerne prøve at forme deres egne figuriner i ler. Derudover kan de komme med på guidede inspirationsture i udstillingen klokken 10.30, 12, 13.30 og 15.

Det er gratis at deltage i workshoppen for museets gæster. Børn må i øvrigt gerne lege med. /EXP