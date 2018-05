Finansminister Kristian Jensen (V) vil fastholde et beløb på 17 milliarder kroner, som kommunerne kan bruge på eksempelvis reparationer af skoler og veje.

Det siger han inden de indledende økonomiforhandlinger tirsdag formiddag med Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes budget for 2019.

- Vores udspil er det niveau, som vi har i dag, fordi det er vigtigt for os at holde fast i, at vi har haft et ekstraordinært højt niveau, og at vi skal tilbage på normalisering af kommunernes anlægsramme, siger Kristian Jensen.

Kommunerne kræver 21 milliarder kroner. Men ifølge Kristian Jensen kommer det ikke til at ske.

- Kommunerne skal prioritere skarpere mellem, hvad man vælger at prioritere. Jeg håber, at kommunerne vælger at prioritere folkeskoler og plejehjem som de områder, hvor de bruger deres anlægsramme, siger ministeren.

Ved sidste års forhandlinger krævede kommunerne en anlægsramme på 19 milliarder kroner. Regeringen ville give 15 milliarder kroner. I den endelige økonomiaftale for 2018 endte det med en ramme på 17 milliarder kroner.

- Vi vil holde fast på en anlægsramme, der er afpasset efter de økonomiske vilkår, der er i dagens Danmark.

- Vi kan se, at der er mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren. Derfor nytter det ikke, at man bare lader kommunerne bruge alle de penge, de gerne vil, siger Kristian Jensen.

Finansministeren vil også drøfte med KL, at indgåede aftaler skal holdes. Tidligere i år kom det frem, at kommunerne for første gang siden 00'erne brugte flere penge, end det samlet var aftalt med regeringen, at de måtte.

Kommunernes anlægsudgifter var i 2017 1,6 milliarder kroner højere end budgetteret, har Finansministeriet opgjort. Og det kompenseres ikke helt af, at driftsudgifterne var 0,9 milliarder kroner lavere end ventet.

Budgetoverskridelsen er af regeringen blevet beskrevet som "massiv". Det får KL's formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), til at forudse vanskelige forhandlinger.

- Regeringen har blikket stift rettet mod kommunernes kassebeholdninger og mangler en grundlæggende forståelse for det massive udgiftspres, som vi for alvor oplever i den kommunale sektor, sagde han sidste uge til KL's hjemmeside.