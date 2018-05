Pletskud

Sydfynske Øhav: Som om den aktuelle frygt for ulve ikke kunne være nok. Netop gået i land på det tilsyneladende, fredfyldte Strynø ved Langeland fanger vor havkorrespondents altid observante blik dette skilt: Elgen er løs. Skiltet ikke alene varsler faren. Mere end en halv snes skudhuller afslører også, at nogen allerede ved synet af skiltet synes at have haft brug for at forsvare sig mod det løbende dyr med de store takker. I firbenernes verden kan den vel nærmest betegnes som elg-giganten. Vor havkorrespondent slap uskadt fra Strynø, hvor han til gengæld mødte fauna som hereford-kvæg, får og kvækkende frøer. (hafa)