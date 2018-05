Sammen med Frans Nielsen er Nicklas Jensen den danske VM-spiller, der har haft flest afslutninger mod mål.

Syv gange har Jokerit-profilen ramt kassen i de første tre kampe mod Tyskland, USA og Canada, men hver gang er pucken blevet reddet.

- Det ville være rart at få scoret. Jeg bliver nødt til at være en lille smule skarpere. Mod Canada havde jeg en del chancer, og især mod de dygtige hold får man ikke mange chancer.

- Så når jeg får dem, så gælder det om at sætte dem ind. Det regner jeg med nok skal komme, siger Nicklas Jensen.

Danmark har efter fredagens åbningssejr over Tyskland tabt 0-4 til USA og 1-7 til Canada, og onsdag venter Finland som den tredje klassemodstander i træk i Boxen i Herning.

- Turneringen er ikke ødelagt, fordi vi har tabt til Canada og USA. Vi ved, vi har vigtige kampe til sidst.

- Men nu tager vi en kamp ad gangen og fokuserer på Finland, og så tager vi den derfra, siger Nicklas Jensen.

Hvis Danmark skal have en chance for at besejre Finland, så kræver det forbedringer over hele linjen, mener forwarden.

- Finnerne er det samme som Canada og USA. Det er et dygtigt hockeyhold. Vi bliver nødt til at spille klog hockey og minimere vores fejl.

- Vi skal spille hurtigt, aggressivt og gøre isen mindre for dem og stresse dem, når de har pucken. Og vi skal selv være skarpe, når vi har chancerne, siger Nicklas Jensen.

Kampen mod finnerne spilles onsdag aften klokken 20.15.