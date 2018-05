Sport

Nyborg: Det blev til intet mindre end 13 guld, 18 sølv og 13 bronze, da 23 af Nyborg Karateklubs kæmpere deltog i DM i Kickboxing, der fandt sted i Esbjerg.

Det var derfor en meget stolt formand, Asoth Veerasingham, som kunne berette om dagen:

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg er meget stolt af at være formand i en klub, hvor sammenholdet og fællesskabet er styrken i klubben. At sende 23 kæmpere af sted er først og fremmest stort, men den måde både forældre, voksne og børn bakker op om hinanden er exceptionelt. Vi havde 47 starter som gav 44 medaljer, hvor 13 var det ædleste metal - det taler alene for sig selv, hvilken præstation klubben har leveret, udtaler han i en pressemeddelelse.

Tim Reuber Larsen vandt tre guldmedaljer og en af sølv, Noah Busk Nielsen tog to guld og en sølv, Simon Alliverti vandt to guld, Asoth Veerasingham vandt en enkelt guldmedalje, mens Lærke Havlit snuppede en guld og to sølv.

De øvrige medaljer fordeler sig således: William Geismar Sørensen (en guld og en sølv), Natalia Gamara (en guld og en sølv), Nicolai Koefoed-Hansen (en guld og en sølv), Morten Pedersen (en guld og en sølv), Magnus Havlit (en guld og to bronze), Max Gamara (en guld og en bronze), Vinoshi Srimurugan (en guld), Victoria Wassileffsky (tre sølv), Liv Bjåsted (to sølv), Rune Philipsen (to sølv), Mikkel Nikolajsen (en sølv og en bronze), Anton Rosengren (en sølv og en bronze), Alexander Lykke (en sølv og en bronze), William Helding Sørensen (en sølv), Christoffer Lykke (to bronze), Liam Bramwell (to bronze), Kaya Bech Sørensen (en bronze) og Mass Nielsen (en bronze).

Det er i øvrigt tredje år i træk, at Nyborg Karateklub gør en særdeles god figur ved DM i Kickboxing. De to foregående år blev det til 12 guldmedaljer, men denne gang toppede man altså sig selv med 13 førstepladser.

Lørdag den 12. maj holder Nyborg Karateklub åbent hus på Danehofskolen mellem klokken 15 og 17, hvor man kan opleve en showkamp og møde medaljetagerne. Til stede vil også være borgmester Kenneth Muhs (V) og formanden for Dansk Kickboxingforbund, Søren Koefoed.