NÆSBY: Se må og store krigere, rovfulge, der flyver lavt, og mange boder med håndlavede rav- og sølvsmykker lørdag og søndag, begge dage fra klokken 10 til 17, i Odins Odense, den tidligere jernalderlandsby. Det er foreningens frivillige samt tilrejsende vikingegrupper og håndværkere fra hele landet, der er med. Blandt nyhederne er for de modige et besøg hos tatovør Thomas Storm. Bueskydningsopvisning og gladiatorshow er der også at beundre. Entre 60 kroner for voksne, 30 for børn. (RAS)