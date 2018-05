Hanne Sigsgaard fra Faaborg har benzin i blodet. Hun er helt vild med motorcykler, og det samme er hendes døtre. I Kristi Himmelfartsdagene kører de alle tre med i Skagenløbet, og Hanne kan endda fejre jubilæum

Faaborg: De sidste detaljer skal lige på plads, men ellers er den klar, den gamle Harley Davidson fra 1932. Den 10. maj går starten på Skagenløbet 2018 arrangeret af Danmarks Veteran Motorcykleklub, og i år er Hanne Sigsgaard fra Faaborg med for 25. gang. Men i år er alligevel noget helt særligt, fortæller hun. - Det er første gang, jeg skal have begge mine døtre med. Maria (Sigsgaard, 33 år og fra Ærø, red.) skal sidde i sidevognen og finde vej, mens Pernille (Sigsgaard, 30 år og fra Kalundborg) og jeg skal skiftes til at styre, lyder det Hanne Sigsgaard. Skagenløbet Skagenløbet afholdes af Danmarks Veteran Motorcykleklub i dagene fra 10. maj til 12. maj.Det er klubben 54. løb i år, siden klubben blev stiftet i 1965.



I år deltager 163 veteranmotorcykler, der alle er produceret før år 1935.



Løbet starter hos Idrættens Hus i Brøndby og slutter i Skagen.



Løbet er et hastigheds- og pålidelighedsløb. Deltagerne skal selv finde vej mellem forskellige punktur undervejs på turen. For interessen for motorcykler er nemlig gået i arv i generationer. Den startede ved Hanne Sigsgaards far, som var mekaniker. - Som barn var jeg med ham i værkstedet og hjalp til med at hente værktøj. Jeg lærte at reparere maskinerne, og min far var rigtig god til at tage mig med. Det har altid været en stor del af livet i mit barndomshjem, forklarer hun. Den veteranmotorcykel, hun skal køre på, var en, som hendes far købte i tidernes morgen. Nu er den gået i arv.

Voksne døtre med

Som ung kørte Hanne Sigsgaard knallert, inden hun gav sig i kast med motorcyklerne. Hun deltog i sit første Skagenløb som 19-årig, og har deltaget både sammen med sin bror og sin far. I år er det så døtrene, der skal med. - Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg kunne få dem med på det her. De har ikke på samme måde de tekniske færdigheder, som jeg har. Men den yngste har taget motorcykelkørekort og kørte også med sidste år. Den ældste har været med tidligere i sidevognen. Det er sjældent, at man får lov til at bruge så lang tid alene sammen med sine børn, når de er blevet så store, smiler hun. Hvad det præcist er for en oplevelse, Skagenløbet er, ved man aldrig rigtig på forhånd. - Det er meget forskelligt i forhold til vejr, vind, og hvad der sker undervejs. Men for mig personligt handler det om at kunne fordybe sig i sin passion i nogle dage og få lov til at lege og snakke om de gamle motorcykler. Og så er man bare tæt på naturen, når man kører motorcykel. Det er frihed, siger hun.

En mandesport

Det er forholdsvist sjældent, at kvinder deltager i veteranmotorcykelløb - ihvertfald hvis dem, der sidder bagpå, ikke tælles med. Endnu mere sjældent er det, at kvinderne selv har forstand på alt det tekniske. Men det kan Hanne Sigsgaard, der fra sin far har lært alt, hvad der er værd at vide om ventilløftere, cylindere og bremsekalibre. - Jeg kan reparere det meste selv. Også hvis vi går i stå på landevejen. Det eneste, jeg ikke kan, er, hvis der er noget, der drejes, som man ikke kan skaffe som reservedele, forklarer Hanne Sigsgaard. Og det er i virkeligheden noget af det, som fascinerer hende ved de gamle maskiner. - Her bliver man nogle gange nødt til at tænke i kreative løsninger for at få det til at virke. Og det er både sjovt og udfordrende, siger hun og understreger, at det ikke er ligetil at køre en veteranmotorcykel. Det kræver erfaring. - Det er en stor cykel med en stor motor, så der er riv i den. Der er fodkobling, som man skal styre, og der er gear på tanken. Man skal kunne høre på omdrejningerne, hvornår man skal geare op og ned, forklarer hun.

Mød dem på Midtfyn