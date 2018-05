Skambys damer valgte før sæsonen at gå et trin ned fra Serie 1 og starte 11-mandsholdet i Serie 2. Men her har de grønne piger lagt ud med et par af de formodede tophold og det gav for nyligt et 3-1 nederlag til Strib. Og i torsdags måtte tennis-tabellen frem, da det blev til et 6-0 nederlag til Aarup/Assens, som egentlig også er et halvt hold af Glamsbjerg-spillere. Mod Fåborgholdet SFF2015 fik Skamby dog i åbningskampen 1 point for 2-2.

-Vi mangler en del for tiden og der manglede 4 fra start-elleveren i aften. Nogle er på rejser, der er graviditeter og andet – det er den slags vi slås med, forklarede Skamby-træner Ole ”Post” Hansen, som mod det unge Aarup/Assens-hold dog var afklaret med situationen.

-Vi kæmpede godt nok, men spillede bare ikke særligt godt.

Mia Jørgensen var tilbage i Skamby-forsvaret sammen med Birgitte ”Bigge” Hansen og sammen med Tanja Dinesen i målet havde de en travl aften mod de letbenede gæster, som i den tredobbelte målscorer Nikoline Gejl havde en afgørende spiller. Et selvmål, Frederikke Kramper og Camilla Nygaard kom også på tavlen for Aarup/Assens.

Fremme i Skambys angreb sloges Ditte Eriksen alene og forgæves og på midten kæmpede Nicole Hummelgaard, Iben Donner og den nytilkomne Camilla Sørensen også ihærdigt.

-Vi skal bare tro på det og spille noget fodbold, lød Ole ”Post”’s opskrift på succes i de næste kampe mod hold, som bør kunne slås.

AR