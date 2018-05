FC Midtjylland skal mandag forsøge at slå Brøndby for første gang i sæsonen. Midtjyderne glæder sig.

Med mandens FC Midtjylland-hjemmesejr på 2-1 over FC Nordsjælland sørgede midtjyderne for, at der kun er tre point mellem Brøndby og FC Midtjylland i Superligaens top inden deres indbyrdes kamp i næste uge.

Selv om FC Midtjylland har haft det svært mod topholdet i denne sæson med nederlag i tre superligakampe og en pokalkamp, så glæder Jess Thorup sig til kampen, som han kalder for den første af tre finaler i guldduellen.

- Vi har tre finaler tilbage, og den første er på mandag i Brøndby, som vi glæder os til. Vi har fortjent den kamp, da vi har spillet en flot sæson, siger Thorup.

Midtbaneslideren Tim Sparv ser frem til at jagte revanche mod Brøndby, som han efterhånden er blevet træt af at tabe til.

- Vi spiller en god sæson, men kampene mod Brøndby er vi ikke tilfredse med.

- Brøndby er et godt hold, men det er under al kritik, at vi ikke kan tage et point mod Brøndby. Den sidste kamp på hjemmebane mod dem skulle vi have vundet.

- Der gjorde vi næsten alt rigtigt, og tager vi de ting med fra den kamp, så har vi en chance, siger Sparv med henvisning til opgøret, hvor midtjyderne smed en 2-0-føring og tabte 2-3.

Holdkammeraten Kian Hansen har også fået nok af at gå fra banen med nederlag i direkte møder med guldrivalen.

- Jeg har ikke lyst til at tabe mod Brøndby mere i år. Jeg håber, vi kan byde dem op til dans, og at vi kan tage de tre point, men nu skal vi stoppe med at tabe til dem, siger Kian Hansen.

Afstanden til Brøndby kunne have været fem point, hvis FC Midtjylland havde dummet sig i slutminutterne mandag aften, hvor holdet var tæt på at sætte en 2-0-føring over styr mod FC Nordsjælland.

Der var ingen grund til, at kampen blev spændende, påpeger Jess Thorup.

- Man siger, at 2-0-føringer er de farligste, og det mærkede vi med deres mål til 2-1. Men det handler om at vinde, og det gjorde vi, siger Thorup.