Det danske ishockeylandshold fik klø mod Canadas verdensstjerner ved VM i Herning. Men tilskuerne fik en fest og jublede over, at danskerne scorede et mål.

Ishockey: De danske løver var som ventet chanceløse mod VM-favoritten Canada. Ishockeyens moderland vandt mandag aften 7-1 i Danmarks tredje VM-kamp i Herning. Landstræner Jan Karlsson var i det lune hjørne, da svenskeren blev spurgt om, hvordan Danmark skulle slå Canada. - Vi skal forsvare os på samme måde som italienerne spillede fodbold på i 70'erne. Desværre må vi ikke sende pucken langt ud på lægterne, skæmtede Jan Karlsson, da han mødte de udsendte danske journalister til en kort briefing en time før matchen. Canada-Danmark 7-1 (2-0, 3-0, 2-1) Ishockey, VM, gruppe B



Canada-Danmark 7-1 (2-0, 3-0, 2-1)



Mål: 1-0 Joshua Bailey (8.25). Assist: Matt Barzal og Brayden Schenn.



2-0 Aaron Ekblad (11.57). Assist: Connor McDavid og Jaden Schwartz.



3-0 Jordan Eberle (24.16). Assist: Connor McDavid og Colton Parayko.



4-0 Ryan O'Reilly (26.53). Assist: Joshua Bailey og Brayden Schenn.



5-0 Ryan Nugent-Hopkins (27.17). Uassisteret.



6-0 Ryan Nugent-Hopkins (46.43). Assist: Connor McDavid og Thomas Chabot.



6-1 Jesper Jensen Aabo (51.53). Assist: Oliver Lauridsen.



7-1 Tyson Jost (58.10). Assist: Darnell Nurse.



Udvisninger: Canada: 3 x 2 min. Danmark: 3 x 2 min.



Bedste spillere: Canada: Ryan Nugent-Hopkins. Danmark: Frans Nielsen.



Dommere: Jozef Kubus (Slovakiet) og Linus Öhlund (Sverige).



Tilskuere: 10.800.



Næste kamp: Onsdag 9. maj kl. 20.15: Finland-Danmark. Den taktik lykkedes dog ikke på et presset dansk hold, der igen var uden skadede Mads Christensen. Førstemålmand Frederik Andersen stod over, så han er frisk til de senere og mere vigtige kampe i det tætte program, hvor der spilles syv kampe på 12 dage. Det gav kuldegysninger helt op på de varme pressepladser øverst oppe i Jyske Bank Boxen, da tilskuerne i den næsten fyldte arena klappede og brølede de danske spillere ind på isen i minutterne inden kampstart. Forhåbningerne om et dansk mirakel i stil med den uafgjorte 2-2-match mod Canada ved VM i 2003 blev tændt, da Danmark fik kampens første powerplay allerede i kampens fjerde minut. Men det danske overtalsspil var for upræcist, og canadierne havde let ved at klare de to minutter i undertal. I stedet blev Danmark straffet i Canadas første powerplay. Sebastian Dahm, der vogtede målet i stedet for Frederik Andersen, havde flere fine redninger, men han måtte se sig passeret med blot ni sekunder tilbage af den danske udvisning. Efter et par returpucke klappede Joshua Bailey pucken op i hjørnet midt i første periode. Tre minutter senere tryllede Connor McDavid med driblinger, der var et Disney on Ice-show værdigt. Den canadiske kaptajn udspillede det danske forsvar og serverede pucken til Aaron Ekblad, der smed pucken op i hjørnet til 2-0. Danskerne var trængt i defensiven. Jordan Eberle havde et skud på stolpen mod slutningen af perioden, og Canada vandt skudstatistikken i første periode 14-2.

Tre mål på tre minutter

Canada fik pucken i nettet i powerplay efter et minut af anden periode, men efter flere minutters granskning af tv-optagelserne annullerede dommerne målet til stor begejstring i den midtjyske arena, hvor der var party i provinsen. Værtshusholderen Carl-Petters bodegahit fra 1981, "Stik mig en øl, ellers slår jeg flik-flak", gjaldede ud fra højttalerne med en volumen, så selv laksene i Randers Fjord må have spjættet med. Men de canadiske NHL-stjerner blev ved med at presse på. På tre minutter scorede Canada tre gange på mål af Jordan Eberle, Ryan O'Reilly og Ryan Nugent-Hopkins. Det gav mindelser om rekordnederlaget på 0-47 til Canada ved VM i 1949, dengang Danmark var en hockeydværg, der kun lige havde lært at stå på skøjter. Danmark var bagud 5-0 efter syv minutter af anden periode, men det lykkedes at holde canadierne fra fadet i resten af periode. Nicklas Jensen forsøgte sig med et godt skud, som Canadas målmand, Curtis McElhinney, reddede. Et par danske powerplay gav heller ingen mål, men tilskuerne bakkede trofast op om de danske underdogs, der blev sunget og klappet ud til periodepausen.

Jubel over reducering