Debat: Ulven kan betyde et farvel til dansk økologi

Ulven: Hvad er det for en drejning, debatten om ulven i Danmark har taget? To fronter, der kaster mudder mod hinanden, og hver især forsøger at være den, der råber højest.

Og hvad har det resulteret i? Alvorlige personlige trusler mod helt almindelige mennesker. Formanden for den helt nye forening Ulvefrit Danmark er gået af pga. trusler. En folketingskandidat har trukket sig pga. dårlig omtale. Fordi de på et tidspunkt har luftet ideen om at ændre reglerne for fredning af ulven. En ny minister kan allerede nu sige, at han ikke vil arbejde for en lovændring - til trods for den desperate selvtægt, der blev begået ved Ulfborg. Med en så hurtig udmelding fra den nye minister kan man måske godt stille spørgsmålstegn ved, om han har læst på lektien, eller om han er en pleaser.

Det kan ikke være rigtigt, at det blot handler om at råbe højest. Lad os nu give plads til sagligheden og argumenterne, og lad os få nogle løsningsforslag på bordet. "Fordi det synes jeg.." er ikke et argument, der holder vand. Kan man ikke finde et bedre argument, så burde man måske undersøge sagen eller holde sin mund. Den nye minister, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at mere oplysning er vejen frem. Men husk så, at det er oplysninger om både ulven og dens ofre.

Kan vi da ikke snakke sammen i god ro og orden her i landet? Hvorfor skal folk fordrives fra deres foretagende på den måde, som vores politikere er blevet? Det er barnligt, at vi ikke kan tale om tingene. Jeg bliver simpelthen så ked af den udvikling, der er lige nu efter ulvedrabet, ministerrokaden og alt hvad, der er af ballade omkring ulven. Det er frustrerende, at der er så mange mennesker, der ytrer sig i øst og vest om ting, de i sidste ende ikke aner noget om, men alligevel har en holdning til! Lad nu dem, der faktisk ved noget komme på banen, så vi kan få en god og saglig debat. Hvad er det for et lavpunkt, ulvedebatten har nået?

Efterhånden handler debatten kun om, hvorvidt folk er bange for ulven eller ej.

Efter en måned i et ulvereservat i Portugal ved jeg om ulven, at den er meget snu og ganske klog. Jeg ved også, at den er konfliktsky og altid tager den nemmeste udvej. Men det er biologi, og i biologi er der aldrig noget, der er sikkert. I og med, at ulven er et klogt dyr, lærer den, hvor den frit kan færdes, og hvor den ikke kan.

Jeg har haft får hele mit liv, og de sidste fem år har jeg beskæftiget mig mere koncentreret med dem som dyrlægestuderende. Fakta er, at for de danske fåreavlere udgør ulven et stigende problem i takt med, at bestanden vokser.

En af landets største besætninger er blevet hele 42 drægtige får mindre bare siden nytår. Og der findes mange flere historier om ulveangreb. Bare gå ud og spørg dem. Men ikke bare slår ulven fårene ihjel. Flere findes levende med en mild eller meget svær grad af lemlæstelse. Er det dyrevelfærd, at vi tillader et dyr at drive rov på vores husdyr og lemlæste dem, så hele siden står åben, og der kan tælles hvor mange fostre, der ligger i et får, der stadig går levende rundt på marken? Er det dyrevelfærd, at flere dyr i angst og stress jages ud i åer, hvor de drukner? Jeg synes, det er vigtigt, at vi hurtigst muligt finder en lovlig løsning til, hvordan husdyrene kan beskyttes indenfor de rammer, vi har.

Esben Lunde Larsen foreslog et godkendt ulvehegn, og Jakob Ellemann-Jensen fortsætter i samme stil. Problemet er bare, at alle større fåreavlere er afhængige af flytbart hegn, idet jorden ofte ikke er ejet af fåreavleren selv, men indgår i en afgræsningsaftale. Derudover er problemet med ulvehegnet, at der skal være en elektrisk tråd 20 cm over jorden. Dvs. at mange fåreavlere får et liv med en buskrydder. For vi ved jo godt, at der ikke er strøm i tråden, når først græsset vokser op omkring tråden. Og hvor er effektiviteten lige i det?

Et ulvehegn er urealistisk. Men hvis det er den vej, som Christiansborg insisterer på, så er det slut med større fårebesætninger. Slut med naturpleje. Slut med vinterafgræsning for malkebønder og planteavlere og slut med samarbejder.

I Danmark har vi kun begrænset erfaring med vogterhunde. Jeg ser dem kun som en løsning for de største besætninger. Hunden skal gå sammen med fårene, og det er altså ikke en kælehund. Derfor er den heller ikke egnet til steder, hvor der færdes mange mennesker. Men hvad med alle de mindre besætninger? 90 pct. af de danske besætninger er på 50 eller færre dyr. For dem er det ikke rentabelt at have en stor hund gående. Det er altså en dyr løsning, uanset om man vælger hegnet eller hunden.

Svenskerne siger, at den eneste udvej er at skyde dem, der kommer for tæt på. De skyder alle ulve, der kommer tæt på byerne og deres husdyr. Derved mener de, at ulven lærer, at den skal blive i skoven. Dog vil jeg sige, at det på ingen måde er i orden at ty til selvtægt, som en sikkert frustreret herre ved Ulfborg følte sig presset til for nogen tid siden.

Og hvis vi skal se på, hvad der taler for ulven, må jeg indrømme, at jeg ikke har hørt mange andre argumenter end biodiversitet, og at den rydder ud i hjortebestanden. Begge fine argumenter fra mit synspunkt. Men de er bare ikke gode nok til at godtgøre den lidelse, som vores husdyr sætter ind på den konto, synes jeg.

For nylig var der en glimrende debat om ulven på DR2. Sebastian Klein og formanden for dyreetisk råd udtalte i programmet, at ulven er kommet for at blive. Så lad os da tage diskussionen derfra. Hvis ulven ikke forsvinder alligevel, så er det i mit hovedet helt tåbeligt, at debatten i dag er splittet op i to så forskellige lejre - at man enten er for ulven eller imod.

Jeg frygter oprigtigt for, at den danske fårebestand er stærkt faldende, fordi flere og flere ikke tør lukke deres får ud, og fordi de ikke vil udsætte deres dyr for lidelser. Man stopper med at have får. Og hvad så, når der ikke er flere får ude på markerne tilbage? Så er det kvæget, der står for tur. Og så kan danskerne vinke farvel til økologi og køer på græs.

En klog mand sagde til mig med et blink i øjet: "Mange vil gerne have ulven i Danmark, fordi de godt kunne tænke sig at se den, når den lever vildt i naturen. Men hvorfor tager de ikke bare der hen, hvor ulven i forvejen findes, og ser den der? Der er også mange danskere, der kan lide at stå på ski, så hvorfor bygger vi ikke bare et bjerg i Danmark i stedet for at tage til udlandet? Det er da meget smartere." Han har ret i, at vi ikke bare kan bygge et bjerg med sne i vores baghave, fordi vi synes, at det kunne være rart.

Der er mange aspekter at tage hensyn til, og jeg synes, at vores husdyr bliver glemt i debatten. Det ærgrer mig. Og så kan jeg ellers stå der hjælpeløs og magtesløs som fåreavler og dyrlægestuderende og lukke mine får ud, mens jeg spekulerer på, om jeg mon får dem alle ind igen i år.