Jubilæum

Fredericia: Det er ikke mange virksomheder forundt at blive 150 år. Og endnu færre forundt at være et familiefirma i hele fem generationer.

Måske det var derfor, Leonhard Glas mandag eftermiddag fik så mange gæster til sin 150 års jubilæumsreception.

Glarmester Martin Leonhard står i spidsen for firmaet i dag, men også hans far, Torsten Leonhard, var med ved receptionen, hvor han blandt andet tog imod de gæster, der kom til at gå ind via fordøren i stedet for værkstedsdøren, der stod på vod gab i den sommervarme solstråle, der bagte ned over virksomheden.

- Det er noget helt særligt det her. Jeg var jo vært, da vi holdt 100 års jubilæum, sagde Torsten Leonhard, der som bestyrelsesformand vel også kunne kalde sig vært på denne dag.

- Vi står i skuldrene af de store gamle, sagde Martin Leonhard, da en gæst pegede på hans far i snak med Fredericia Shippings Niels Jørgen Andersen.

En gave fra ProPrints Ole Nikolajsen satte ansigt på de fem generationer. Angiveligt har alle fem herrer samme alder på fotosene.

- Hvis det er rigtigt, så har jeg brudt en negativ social arv. Med hårgrænsen, sagde Martin Leonhard og grinte højt.