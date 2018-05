sundhedshuset

Fredericia: 20 millioner sundhedskroner.

Det er, hvad Fredericia Kommune mandag fik fra Sundheds- og Ældreministeriet. Pengene går til etableringen af det nye sundhedshus i Dronningensgade. Pengene kommer fra en pulje på i alt 200 millioner kroner, som regeringen har afsat til at oprette læge- og sundhedshuse over hele landet.

- For patienterne betyder de nye sundheds - og lægehuse, at der bliver kortere vej til deres behandling. Her samler man de forskellige sundhedstilbud på en måde, der giver mening for patienterne. Hvis man f.eks. er KOL-patient, vil det i mange tilfælde give rigtig god mening, at man i stedet for at tage turen til ind til et hospital kan blive behandlet lokalt i kommunen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

I Region Syddanmark får Kolding, Aabenraa og Tønder også penge - men Fredericia er topscorer i Syddanmark med de præcis 19,98 millioner kroner, der er afsat.

Ja faktisk overgås Fredericia på landsplan kun af Greve Kommune, som får 20,173 millioner til et nyt sundhedshus.