Arveafgiften skal helt væk før 2019, så familieejede virksomheder ikke skal betale skat, når roret gives videre til næste generation.

Det foreslår Konservative, der mandag morgen meddelte, at de vil gå til efterårets finanslovsforhandlinger med netop det som absolut topprioritet.

Og den besked falder i god jord hos Knud Erik Hansen, der som tredjegeneration ejer og driver familievirksomheden Carl Hansen & Søn, der har hovedkontor i Gelsted på Fyn, hvor de - blandt andet - producerer Wegner-møbler. Knud Erik Hansen er nemlig ved at køre sine sønner i stilling til at overtage virksomheden, som hans bedstefar Carl Hansen grundlagde i 1908.

Men med den nuværende beskatning ved generationsskifte, som ligger på syv procent, er Knud Erik Hansen langtfra fortrøstningsfuld ved at lade virksomheden skifte hænder.

- Når vi skal overgive virksomheden til næste generation, bliver de beskattet af et uhensigtsmæssigt højt beløb, som de overhovedet ikke har en egenkapital til at dække. Det, synes jeg, er utroligt urimeligt, siger han.

Mandag eftermiddag fik møbelproducenten besøg af Danmarks skatteminister, Karsten Lauritzen (V), og forud for besøget havde ejeren besluttet, at han ville benytte lejligheden til netop at drøfte arveafgiften ved generationsskifte med ministeren. Også selv om de to herrer ikke er voldsomt uenige på området.

- Alt, hvad der kan gøres for at få det her på plads, så vi ikke har den her økse over nakken, vil jeg være vældig glad for, fortalte Knud Erik Hansen, kort før ministeren ankom.