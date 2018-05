Kultur

Ansættelsen faldt på plads mandag, og han regner med at fejre den med en kold øl, når de to børn på fem og otte er lagt i seng i aften. Han er 35 år - en hel del yngre end gennemsnittet for museumsledere.

- I de otte måneder har jeg arbejdet, som om jeg ikke bare var konstitueret. Min tanke var, at vedkommende, der skulle være museumsleder, ikke skulle ankomme til en sovende kæmpe. Der skulle være gang i udviklingen. Og jeg er glad for at, at jeg nu selv kan få lov at føre den udvikling videre, siger Karsten Merrald Sørensen.

Kultur- og Idrætschef ved Fredericia Kommune, Bodil Schelde-Jensen, der selv har en fortid som museumsleder, glæder sig over valget af Karsten Merrald.

- Vi havde et stærkt felt af ansøgere. Og jeg er glad for at se, at der faktisk kom ansøgninger fra hele landet. Jeg må sige, at der interesse for Fredericia, siger hun.

Ansættelsesudvalget har prioriteret evnen til at arbejde "ud af butikken" og også, at museumslederen skulle være i stand til at fungere sammen med det lokale foreningsliv.

- Karsten har ikke fået noget forærende i udvælgelsen. Har var simpelthen bare den bedste, siger Bodil Schelde-Jensen.

Karsten Merrald er i tvivl om, hvornår han formelt tiltræder.

- Det er vigtigere for mig at blive klar med nogle nye tiltag, vi ruller ud i forbindelse med 6. juli i år, siger han.