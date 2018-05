Det er ikke udelukket, at den danske filminstruktør Lars von Trier i fremtiden kommer tilbage til filmfestivalen i Cannes for at dyste om hovedprisen, Guldpalmen.

Det siger kunstnerisk direktør for filmfestivalen Thierry Frémaux på et pressemøde mandag.

- Måske kommer han tilbage i hovedkonkurrencen en anden gang, men vi er glade for at byde Lars von Trier tilbage til Cannes, sagde han ifølge filmmagasinet Ekko på et pressemøde i Cannes mandag.

Filmfestivalen i år er nummer 71 af sin slags. Den begynder tirsdag og varer indtil 19. maj.

Lars von Trier er til stede i Cannes for første gang i syv år, efter at han i 2011 på et pressemøde på filmfestivalen kom med en række kontroversielle udtalelser, hvor han blandt andet udtrykte forståelse for Adolf Hitler.

Efter at have været "persona non grata" i så mange, er den danske instruktør blevet straffet, og nu er det tid at se fremad, siger Frémaux ifølge mediet The Hollywood Reporter.

- Pierre Lescure (festivalens præsident, red.) besluttede sammen med bestyrelsen, at straffen havde varet længe nok, og at det var på tide at bringe ham tilbage som kunstner, siger han.

Selv om Lars von Trier ikke deltager i konkurrencen om Guldpalmen, er han ikke kommet tomhændet til festivalen.

Med sig har han sin nyeste film, "The House That Jack Built", som er udvalgt til at deltage uden for hovedkonkurrencen.

Han afholder sig dog fra at tale ved pressemøder på festivalen i år.

Lars von Trier har været et stort navn i filmverdenen i årtier, og har ni gange haft en film i hovedkonkurrencen.

Første gang han var at se på filmfestivalen var i 1984 med filmen "Forbrydelsens Element".

I 2000 vandt han Guldpalmen for filmen "Dancer In the Dark".