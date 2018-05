Oliver North vil med al sandsynlighed inden for et par uger stå i spidsen for National Rifle Association (NRA), der er en magtfuld lobby for våbenejeres rettigheder i USA.

Det oplyser organisationen selv på sin hjemmeside.

- Den pensionerede oberstløjtnant Oliver North bliver inden for få uger præsident for NRA, efter processen blev sat i gang af NRA's bestyrelsen denne morgen, skriver NRA i en meddelelse.

Oliver North er hidtil nok mest kendt for sin rolle i Iran-Contra-skandalen.

Her indrømmede han at have løjet over for den amerikanske kongres om sin rolle i de ulovlige våbensalg til Iran og de lige så ulovlige pengeoverførsler til de nicaraguanske contraer.

Ikke desto mindre ser NRA's vicepræsident og direktør, Wayne LaPierre, frem til Oliver Norths tiltræden.

- Dette er den mest spændende nyhed for vores medlemmer, siden Charlton Heston blev præsident for vores organisation, siger han i en pressemeddelelse.

- Oliver North er en legendarisk kriger for amerikansk frihed, en begavet kommunikatør og en dygtig leder. I disse tider kan jeg ikke forstille mig nogen bedre til at være vores præsident.