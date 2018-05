Når Danmarks bedste basketballrække begynder i næste sæson, bliver det med en ny struktur, hvor de fem formodede bedste hold skal igennem et helt grundspil uden noget på spil.

Ligaen udvides nemlig fra otte til ti hold, og holdene deles op i to niveauer - en A- og en B-række.

De fem hold i A-rækken er alle sikre på at kvalificere sig til mesterskabet, hvor holdene får selskab og modstand af de bedste fra B-rækken.

Det skriver Basketligaen på sin hjemmeside.

A-rækken kommer til at bestå af de nykårede danmarksmestre fra Bakken Bears samt Horsens IC, Randers Cimbria, Team FOG Næstved og Svendborg Rabbits.

B-rækken består af Hørsholm 79'ers, Copenhagen Wolfpack, Stevnsgade, Værløse BBK og EBAA.

De fem hold i A-rækken mødes indbyrdes fire gange, og de møder desuden holdene i B-rækken to gange hver. Det giver i alt 26 kampe per hold i grundspillet, hvilket er fem mere end i den netop afsluttede sæson.

Formanden for Basketligaen, Lennart Jensen, håber, at den nye struktur ud over øget jævnbyrdighed i kampene vil brede elitebasketball endnu mere ud i Danmark.

- Vi har prøvet at imødekomme både de etablerede klubber og samtidig give "nye" elitehold en chance for at være med på højeste niveau.

- En del af konceptet er også, at de etablerede hold vil give råd og vejledning til B-holdene.

- Vi lever efter den grundtanke, at vi på banen konkurrerer mod hinanden, mens vi udenfor stregerne forsøger at hjælpe hinanden, siger Lennart Jensen.

Målet er, at ligaen i 2020 tæller mindst 12 hold.