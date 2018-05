Borgere over hele landet får fremover kortere til lægelig behandling.

Det bliver resultatet, når regeringen over de næste fire år fordeler 200 millioner kroner årligt til at etablere og styrke sundheds- og lægehuse over hele landet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil det garantere en bedre geografisk balance på sundhedsområdet, fordi flere behandlinger kan foretages i sundhedshuse i stedet for på hospitaler.

- Det giver jo ikke mening, at en ældre patient med kol (lungesygdom, red.) skal ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan foregå på et lokalt læge- eller sundhedshus, der ligger langt tættere på patientens hjem, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i pressemeddelelsen.

I læge- og sundhedshuse kan praktiserende læger og eksempelvis jordemødre eller sundhedsplejersker samles i større fællesskaber.

De i alt 845 millioner kroner, der bliver givet til lægehusene, er en del af det sundhedsudspil, som sundhedsministeren lancerede i 2017 under titlen "Sundhed, hvor du er".

I udspillet lægges der blandt andet vægt på, at man skal forsøge at behandle så mange som muligt lokalt i stedet for at indlægge dem på specialiserede hospitalsafdelinger.

Det er ifølge Sundhedsministeriet især mennesker med den kroniske lungesygdom kol samt type 2-diabetes, der har behov for hyppig kontakt med sundhedsvæsenet.

Antallet af borgere med en kronisk sygdom er 860.000, og det vil stige i fremtiden, skriver ministeriet.

Derfor skal man lokalt kunne hjælpe bedre, mener Ellen Trane Nørby.

- Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere gode tilbud der, hvor de bor. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sikrer oprettelsen af nye sundhedshuse så markant, som vi gør her, siger hun.

I 2018 bliver der givet 207 millioner kroner, og de vil gå til at etablere omkring 20 nye sundheds- eller lægehuse. Desuden går der penge til indkøb af nyt udstyr, renovering og udbygning af de eksisterende lægehuse.

De nye sundhedshuse skal samtidig hjælpe med at fastholde og tiltrække læger i de områder af landet, som oplever lægemangel.