Mandag var den amerikanske ambassadør Carla Sands på besøg i Odense Robotics Startup Hub i Forskerparken. Her så hun, hvad virksomhederne arbejder med, og hun håber, at hun kan være med til at åbne døre for de danske robotter i sit hjemland.

Mænd i jakkesæt og øresnegl ser med korte mellemrum på armbåndsurene og så på indkørslen. Men der er ingen grund til bekymring, for på slaget 15 drejer to store sorte BMW'er ind på parkeringspladsen i Forskerparken, og ud træder gæsten. USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, har taget turen fra hovedstaden for at se, hvilke virksomheder der holder til i Odense Robotics' Startup Hub, og hvad de går og roder med.

Ambassadefolk, sikkerhedsvagter og komiteen fra Odense Robotics bliver til sammen til en lille skare, der efter en kort velkomst begiver sig over i robothallen for at møde virksomhederne.

For værterne er mødet ikke kun for hyggens skyld. Det handler også om at få mere kontakt til USA, hvor andre odenseanske robotvirksomheder har haft stor succes, fortæller forretningschef i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen.

- Vi vil gerne introducere ambassadøren for hele økosystemet omkring robotter og droner her i Odense. USA er et meget vigtigt marked, og det har også vist sig, at nogle af de største investeringer i robotklyngen kommer der fra. Og der kan det at skabe en god og langvarig relation med en ambassadør være med til at åbne nogle døre, siger han.