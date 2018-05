Storsatsende Odense HC har ryggen mod muren efter 27-20-nederlaget i det første semifinaleopgør mod Team Esbjerg. Tirsdag aften mødes de to hold igen - denne gang i Vestjylland. Odense HC skal vise forbedringer over hele linjen, vurderer træner Jan Pytlick.

Tirsdag aften får Odense HC en chance til, og her vil intet andet end en sejr kunne holde liv i håbet om DM-guld. Til gengæld kan Odense HC nøjes med at vinde med et enkelt mål for at sikre en tredje og afgørende semifinalekamp i Odense Idrætshal.

Håndbold: Odense HC var favorit forud for semifinalerne mod Team Esbjerg. Men den værdighed formåede fynboerne langtfra at leve op til i første opgør, hvor de led et klart nederlag på hjemmebane.

Det var de ikke i nærheden af i den første kamp. Her havde Esbjerg held med at lukke ned for Odenses offensiv ved et aggressivt forsvarsspil og gode placeringer. Det betød, at de orange sjældent lykkedes med at få sat spillet op. Og når de endelig brød igennem, mødte de en storspillende Sandra Toft i målet.

I den anden ende var det ikke meget bedre, for her stod Odense HC ofte passivt og så til, mens Esbjerg kom frem til den ene afslutning efter den anden. Hjemmeholdet havde det svært med esbjergensernes taktiske variationer og skiftende formationer.

Der var med andre ord ikke meget, der lykkedes for Odense HC. Jan Pytlick siger:

- Vi var for uskarpe i vores angrebsspil. Det er helt klart noget af det, vi har kigget på siden. Både hvad angår deres 5-1-forsvar og deres 6-0. Der skal vi være skarpere. Og så har vi selvfølgelig også set på, hvilke modsvar vi kan bruge over for deres angrebsspil, for de må ikke lave 27 mål imod os.