Fodbold: Spillere som João Pereira, Mikkel Desler, André Rømer, Julius Eskesen og Jóan Símun Edmunsson fik spilletid, da OB mandag eftermiddag kørte Brøndby over i Reserveligaen. Kampen endte 6-1, efter at OB ellers kom bagud tidligt.

- Vi kommer skidt fra start og har svært ved at få styr kampen, men det kommer så. Det skal dog siges, at Brøndby ikke stillede med et særlig godt hold på grund af deres pokalfinale på torsdag. Det var vi adviseret om, så vi lod også fem a-holdspillere stå over, siger John Bredal, assistenttræner i OB og ansvarlig for reserverne.

Brøndby kom i front på en scoring af Peter Bjur efter otte minutter. OB-holdet fik dog vendt om på kampen, og ved pausen var de foran 3-1 efter mål af Julius Eskesen, Mathias Jørgensen og Mikkel Desler.

I anden halvleg blev forskellen på de to hold mere udtalt. Julius Eskesen fordoblede sin målscore til 4-1, førend Mathias Jørgensen gjorde ham kunsten efter med målet til 5-1. Peter Clement cementerede afklapsningen efter 86 spilleminutter.