Superstjernen Patrick Kane førte an med et mål og to assister, da USA vandt 3-0 over Tyskland i mandagens første kamp i Herning. Dermed har Tysklands OL-sølvvindere fortsat ikke vundet en kamp ved VM, hvor Danmarks formodet største rival til en kvartfinale kun står noteret for to point for straffeslagsnederlagene til Danmark og Norge.

I gruppe A i København vandt Rusland broderopgøret mod Hviderusland med 6-0. Dermed har Rusland en imponerende målscore på 20-0 efter de tre første kampe.

Finland, som er Danmarks næste modstander onsdag klokken 20.15, har indledt VM stærkt med to gange 8-1 over Sydkorea og Letland. Ikke overraskende topper finnerne VM-topscorerlisten efter de to første runder. Sebastian Aho og Teuvo Teravainen står noteret for henholdsvis 10 og 8 point. Aho har scoret fire mål og lavet seks assister i Boxen.

Finland, Herning og ishockey er et godt match. Herning Blue Fox har ofte haft markante finske spillere og har i denne sæson haft den tidligere spiller Petri Skriko som træner. Finnen måtte trods en førsteplads i grundspillet dog nøjes med sølv efter finalenederlag til Aalborg Pirates.

NHL-spillerne Jannik Hansen og Mikkel Bødker kan være på vej til at forstærke den danske VM-trup. De to danskere røg ud af slutspillet i den nordamerikanske liga, da deres klub, San Jose Sharks, natten til mandag tabte til 0-3 til Golden Knights fra Las Vegas, som gik videre med 4-2 i kampe. Jannik Hansen har bekræftet, at han er interesseret i at støde til den danske trup, men det er op til klubben at afgøre, om danskerne får lov til at rejse hjem.I Jyske Bank Boxen er der under VM plads til 11.000 tilskuere, som har 410 toiletter at deles om. Det er et toilet for hver 27. tilskuer.Der var godt fyldt på parkeringspladserne uden for Jyske Bank Boxen. Samtidig med Danmarks kamp mod Canada spillede FC Midtjylland på stadion ved siden af mod FC Nordsjælland i medaljeslutspillet i Superligaen i fodbold. Men Hernings messeland er jo begunstiget af god infrastruktur med masser af p-pladser.Det nydelige sommervejr med 25 grader og en skyfri himmel fik rød-hvide fans i massevis til at spadsere de tre kilometer fra Hernings centrum til VM-arenaen i Hernings sydlige udkant ved motorvejen.Den dedikerede ishockeyjournalist med bopæl i Odense, Michael Søvsø, der til daglig står bag sitet faceoff.dk, er i fuld sving under VM som pressechef - media manager - for det danske hold.Lady Gaga åbnede Jyske Bank Boxen med en koncert 20. oktober 2010. Nu er Boxen for et par uger omdannet til et isstadion. Isen blev afprøvet første gang i forbindelse med Final Four-stævnet i pokalturneringen i januar, hvor Odense Bulldogs indviede isen med et nederlag på 0-7 til Rungsted i semifinalen. Aalborg Pirates, der slog Herning i den anden semifinale, besejrede Rungsted 5-2 i pokalfinalen.