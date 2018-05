Bjarne Nielsen (V) sagde, at man var glad for at få den skamplet væk, som han kaldte bygningen, og Kim Welcher (DF) noterede med tilfredshed, at det ikke længere vil blive den bygning, som sejlere møder som det første.

Til gengæld var der debat om et værdigrundlag for seniorbofællesskabet, der bliver en afdeling i Boligselskabet Langeland.

SFerne kunne ikke lide en formulering om, at afdelingens beboere skal have medindflydelse på, hvem der skal have tildelt en bolig i fællesskabet.

- Vi er ikke glade for, at der kan sås tvivl, om alle er velkomne i et boligbyggeri, som har kommunal medfinansiering, nævnte Nynne Printz, og partifællen Winni Kielstrup Hansen vil have en drøftelse af boligselskabets generelle værdigrundlag. Hun sidder med i bestyrelsen.

Det gør Bjarne Nielsen også, og han ville ikke love at gå ind for en ændring.

- Hvis boligselskabet ikke vil ændre det, så stemmer jeg ikke for, sagde Bjarne Nielsen.

Borgmester Tonni Hansen (SF) svarede dertil, at Bjarne Nielsen skal huske, at værdigrundlaget til slut skal i kommunalbestyrelsen.

Kim Welcher kaldte det en bagatel og forstod ikke, hvorfor man skulle drøfte det, når ingen er afvist.

Lisa Pihl Jensen (S) ville gerne have sagen drøftet.

- Vi skal ikke have A- og B-mennesker på Langeland, fastslog hun.