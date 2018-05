Efter en svingende indsats spillede Caroline Wozniacki sig mandag videre til tredje runde ved WTA-turneringen Madrid Open.

Den danske tennisspiller, der er seedet som nummer to ved grusturneringen i den spanske hovedstad, vandt 6-2, 4-6, 6-4 over australske Ashleigh Barty i anden runde.

I tredje sæt var danskeren ellers i store problemer og var nede med 2-4, før hun kæmpede sig tilbage og vandt kampens sidste fire partier.

Det var Wozniackis anden sejr over en australier i Madrid, efter at hun besejrede Daria Gavrilova 6-3, 6-1 i første runde.

Caroline Wozniacki var klart bedst i første sæt mod Ashleigh Barty, og hun fik lukket ned for verdensranglistens nummer 18, når partierne var lige.

Danskeren fik en god start på sættet, da hun lavede et servegennembrud i kampens første parti.

Ashleigh Barty var tæt på at bryde tilbage, da hun derefter kom foran 40-0 i danskerens serveparti. Men med fem vundne dueller på stribe kom Wozniacki i stedet foran 2-0.

Danskeren fik brudt endnu en gang til 3-0 og vandt sættet sikkert.

Caroline Wozniacki lavede kun tre uprovokerede fejl i første sæt, mens Ashleigh Barty blev noteret for 18.

Australieren har gjort mest opmærksom på sig selv i damedouble, hvor hun er nummer seks på verdensranglisten.

22-årige Ashleigh Barty har været tabende finalist i damedouble i alle fire grand slam-turneringer.

I andet sæt viste hun imidlertid, hvorfor hun ligger så højt placeret på ranglisten i single.

Ashleigh Barty fik styr på sine servepartier, og spillerne fulgtes ad frem til stillingen 3-3 uden at give modstanderen breakmuligheder.

Så brød Caroline Wozniacki rent til 4-3, men danskeren smed derefter sit serveparti for første gang i kampen.

Foran 5-4 stod Ashleigh Barty pludselig med to sætbolde i Caroline Wozniackis serv, og på den anden sendte danskeren bolden ud af banen, så hun blev brudt for andet serveparti i træk.

Så skulle spillerne ud i tredje sæt. Her fulgtes de igen pænt ad til en start, men et sløjt forsøg på en stopbold endte med at blive kostbart for Wozniacki, og hun blev brudt til 2-4.

Det satte danskeren under yderligere pres, men det håndterede hun på bedste vis ved umiddelbart at bryde tilbage.

Siden brød Wozniacki for anden gang i træk, og med et rent serveparti sikrede danskeren sig sejren.

I tredje runde skal hun møde hollandske Kiki Bertens, der er nummer 20 i verden.