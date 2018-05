På Havnen i Rudkøbing ligger byens tidligere slagteri tilbage som en ruin hærget af vandaler gennem i mere end et årti.

Nu skal den rives ned.

Men først skal der ryddes op efter vandalerne.

Fyns Amts Avis har fået lov at komme indenfor for at dokumentere et stykke langelandsk erhvervshistorie, som snart er et definitivt overstået kapitel.

Det er der kommet en fotoserie med 360 graders kamera ud af.

Klik dig med på opdagelse i den hærgede industriejendom.