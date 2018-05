Cannabis

1. juli bliver det muligt for danske producenter af medicinsk cannabis at eksportere deres produkter til udlandet. Sundhedsminister ser et milliardpotentiale i et dansk eksportfremstød, men anerkender behovet for mere viden om effekten af medicinen. Lægeformand er skeptisk.

Eksport: Danmark bliver en global sværvægter, når det kommer til produktion og eksport af medicinsk cannabis. Det satser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på op til 1. juli i år, hvor en ny bekendtgørelse, der lovliggør eksport af medicinsk cannabis, træder i kraft. - Efter Holland bliver Danmark det første land i Europa, der giver grønt lys til at eksportere medicinsk cannabis. Det skal være med til at sikre, at de milliardinvesteringer, som vi reelt taler om, lander i Danmark og ikke i andre lande som eksempelvis Tyskland, siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark. Medicinsk cannabis Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år.Der blev afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december.



Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler.



Samtidig, 1. januar 2018, blev en særlig udviklingsordning for dyrkning af cannabis i Danmark, som gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicinsk brug, indført. 1. januar 2018 blev en omdiskuteret udviklingsordning for dyrkning af cannabis i Danmark indført. Ordningen gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicin. Indtil videre er 12 producenter herhjemme blevet godkendt til dyrkning af hampplanter til medicinsk brug. Sundhedsministeren vil ikke sætte tal på eksportpotentialet, men henviser til en vurdering fra en israelsk regeringskomité, som forventer, at eksport af medicinsk cannabis årligt vil bidrage med op til 1,4 mia. amerikanske dollar til den israelske økonomi.

Tyskland ligger lige for

En af de danske producenter er Danish Cannabis, som i år købte Nældebakken Gartneri på Fyn til formålet. Bag Danish Cannabis står godsejerparret fra Møllerup Gods på Djursland, Anne Sophie og Stig Gamborg, og tidligere reklamemand Lars Thomassen. Indtil videre har trioen med hjælp fra udenlandske investorer smidt 100 mio. kr. i projektet. Når Danish Cannabis er færdig med at ombygge det fynske gartneri til efteråret, forventer folkene bag at kunne producere op til 20 ton cannabis årligt. Og her skal langt den overvejende del sælges til udenlandske markeder. - Vi kan vel sælge et ton på det danske marked. Resten skal ud af landet, vurderer Lars Thomassen. - Hvem skal I eksportere til? - Polen og Tyskland ligger lige for, siger Lars Thomassen. I dag kan et gram medicinsk cannabis sælges for cirka 20 kr. på verdensmarkedet. Hvis Danish Cannabis hvert år sælger 20 ton til udlandet, kan virksomheden dermed se frem til en årlig eksportomsætning på 400 mio. kr. - Pengene er selvfølgelig den primære grund til, at vi gør det her. Men jeg har lavet reklamer det meste af mit liv, så det sjove ved denne her branche er, at jeg nu kan tjene penge på at gøre noget godt for en masse mennesker rundt om i verden. Det giver mening, siger Lars Thomassen.

Skeptiske læger

Det er imidlertid ikke alle, som mener, at de danske politikeres liberale tilgang til ordination, produktion og eksport af medicinsk cannabis er en god idé. Siden årsskiftet har de praktiserende læger kunnet udskrive medicinsk cannabis på recept til deres patienter, men store dele af den danske lægestand har udtalt skarp kritik af brugen, fordi de gavnlige effekter af medicinen ikke er tilstrækkeligt dokumenterede. Indtil videre har kun 100 ud af mange tusinde danske læger udskrevet recepter til medicinsk cannabis til deres patienter. Ellen Trane Nørby anerkender, at der behov for mere viden på området. - Vi har behov for mere forskning på området. Derfor er det også ambitionen at Danmark kommer i front, når det gælder viden, forskning og dokumentation, siger sundhedsministeren. - Er det så ikke en god idé at få dokumentationen på plads, inden I politikere åbner op for produktion, lægeordination og eksport? - Vi gør tingene parallelt. Det handler om at gøre Danmark til et førende land på området i en europæisk sammenhæng. På nogle stræk befinder vi os i et kapløb med de andre europæiske lande.

