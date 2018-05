Det kan være svært at få de unge til at interessere sig for mad og sundhed, men i Aarhus har man fundet en metode, hvor unge mødes om det hjemmelavede måltid og inspirerer hinanden til sundere madvaner. Bevægelsen hedder Food Maker, har eksisteret i over tre år og de har netop fået omkring otte millioner kroner fra Nordea-fonden, så de kan udbrede idéen til resten af Danmark.

- Food Maker har vist sig som en succesfuld opskrift på at styrke unges madglæde og håndelag gennem nye fællesskaber. Derfor er vi glade for, at flere unge rundt om i landet nu bliver engageret i bevægelsen, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden og med en fortid som zoo-direktør i Odense.

Og en af de byer, konceptet nu kan være på vej til, er netop Odense. Det begejstrer Gitte Breum, der er chef for 'Mad og Måltider', som leverer mad til ældre og til kommunale kantiner i Odense Kommune.

- Umiddelbart ser det ikke optimistisk ud, hvis man tager sundhedstemperaturen på de kommende generationer: De unger køber mere færdigproduceret mad end de ældre, og deres kompetencer i et køkken er ringere end de ældre generationers. Samtidig viser nye tal, at over halvdelen af danskerne nu er overvægtige, og senest har en rapport for Vidensrådet for Forebyggelse slået fast, at den er gal med børn og unges mad- og måltidsvaner. Derfor passer Food Maker ind i mange kommuners sundhedsstrategier, forklarer hun.

- Vores strategi hedder 'Sammen om måltidet', og her kan Food Maker hjælpe os med at nå de unge, som ellers er en lidt vanskelig målgruppe, siger Gitte Breum.

Food Maker har eksisteret i Aarhus siden 2015, og over 13.000 unge har været igennem de mange events, mesterlærer-kurser og brugerdrevne fællesmåltider, hvor alt planlægning foregår via de sociale medier. Bevægelsen har da også spredt sig til en række kommuner, en folkekirke og en højskole, men med den nye støtte skal der turbo på udbredelsen.

Food Makers idé er sådan set ret enkel, forklarer Katja Gaard Jønsson, der er projektleder:

- Vi tror på, at hvis vi får de unge i køkkenerne, så har de også bedre mulighed for at træffe sundere valg på længere sigt. Det nytter ikke at prædike sundhed for unge, hvis ikke de har lyst til at lave mad selv. Den lyst motiverer Food Maker, siger hun.