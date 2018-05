En 64-årig kvinde fra Odense var få sekunder fra at blive offer i en højresvingsulykke mandag formiddag. Kvinden var ved 10-tiden på vej ligeud i krydset mellem Næsbyvej og Gammelsø, da en lastbil svingede til højre lige ved siden af hende. Hun nåede dog at undvige lastbilen, som var så tæt på, at den ramte cykelstyret.

- Der skete heldigvis ikke noget med hende, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Vagtchefen oplyser, at chaufføren, der er en rumænsk mand på 45 år, er blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.