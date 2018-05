Der er allerede nu stor interesse for de nye boliger i "Gartnerbyen", den nye Bolbro-bydel, der bygges på et 135.000 kvadratmeter stort område, hvor Gasa har haft hjemme.

Nogle af de første huse, der kommer til salg, ligger på Guldrankevej og bliver såkaldt townhouses - en nyfortolkning af det mere traditionelle rækkehus, opført i to plan. Husene er tegnet af Christoffersen & Weiling Architects i et samarbejde med Danhaus og er i moderne, nordisk stil foruden at være energivenlige.

36 huse på cirka 114 kvadratmeter bliver sat til salg, og hvis man køber et, mens det er på tegnebrættet, kan man selv være med til at designe huset indvendigt og vælge materialer ud fra et stort udvalg, forklarer administrerende direktør i Danhaus, Johannes Schmith:

- Mange drømmer om et helt nyt hus, som er lige til at flytte ind i, og som kræver et minimum af vedligeholdelse både ude og inde. Vi ved, at de fleste huskøbere ønsker at bruge fritiden på andet end at holde husene ved lige, og den opskrift bygger vi efter, siger han i en pressemeddelelse.

De første townhouses forventes at blive sat til salg i august, når byggeriet går i gang.

- Townhouses passer perfekt til de mange, som gerne vil bo i eget hus og tæt på byen, men ikke ønsker en stor have at passe. Vi ved, at det er attraktivt at komme til at bo langs Langesøstien, så vi forventer stor efterspørgsel efter husene, siger Johannes Schmith.